Более 50 журналистов пострадали на акции протеста в Тбилиси

05 июля, 22:15
Фото: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
Министерство внутренних дел Грузии назвало число пострадавших в результате марша ЛГБТ в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно официальным данным ведомства, зафиксированы факты насилия в отношении 55 человек. В их числе – 53 представителя СМИ.
Кроме того, в МВД указали на то, что во время беспорядков были задержаны 8 человек. Их считают причастными к административным нарушениям.
В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой члены ЛГБТ-сообществ провели ряд мероприятий. В понедельник, 5 июня, активисты, выступающие против сообщества, начали провокации, в том числе напали на здание НПО, которое выступало в поддержку ЛГБТ-сообщества.
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