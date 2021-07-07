Новости мира: в Тбилиси продолжаются столкновения сторонников и противников ЛГБТ

В Тбилиси задержаны десятки человек, пытавшихся напасть на участников акции в поддержку ЛГБТ. Как сообщают местные СМИ, ситуация в грузинской столице продолжает накаляться. Столкновения между сторонниками и противниками однополых отношений начались еще в понедельник. Сейчас полиция в целом контролирует ситуацию, но люди пока явно не собираются расходиться по домам.

Массовые беспорядки захлестнули и Испанию. Левые радикалы столкнулись с полицейскими, которые пустили в ход дубинки, а затем применили слезоточивый газ. Все началось еще в выходные, после того, как полиция отпустила на свободу участников потасовки, в которой погиб ЛГБТ-активист. Это и спровоцировало демонстрации.

В Лос-Анджелесе появилась деревня микродомов. Так власти пытаются решить проблемы бездомных людей. Здания размером 2,5 на 2,5 метра возвели на заброшенном пустыре. Также там есть туалеты, душевые и прачечная. Несколько десятков бездомных уже стали жителями деревни. Кроме шести с четвертью квадратных метров крыши над головой, волонтеры предлагают им бесплатное трехразовое питание и обучение какой-нибудь профессии. В благотворительном фонде, где придумали этот проект, надеются, что такие поселения появятся по всей стране.

Шторм "Эльза" в Мексиканском заливе перешел в ураган. По данным синоптиков, скорость ветра сейчас достигает 120 километров в час. Больше всего от урагана страдает штат Флорида, особенно его западное побережье. Правда, пока стихия до суши практически не добралась, информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Германия смягчает правила въезда для туристов из пяти стран, в том числе из России. С сегодняшнего дня не нужно проходить обязательный двухнедельный карантин. Достаточно прививочного сертификата, справки о перенесенной болезни или свежего отрицательного ПЦР-теста. В последнем случае тест нужно будет сдать еще раз через 5 суток после приезда.



В Японии противница проведения Олимпиады в Токио попыталась потушить олимпийский огонь. Для этого она использовала водяной пистолет. С криками "Конец олимпиады" она направила на участников эстафеты с факелом струю воды. Огонь не погас, а волонтеры задержали женщину и передали полиции. Стоит отметить, что дама с водяным пистолетам не одинока. По данным соцопросов, более 80% японцев опасаются, что Олимпиада приведет к новой вспышке коронавируса.

Оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ прибыла в Таджикистан. Военные эксперты планируют посетить южные районы республики, которые граничат с Афганистаном. Ранее власти Таджикистана согласились укрыть на своей территории афганских военных спасавшихся от наступления боевиков запрещенного в России движения "Талибан". Возникли опасения, что отряды радикалов из-за этого решат штурмовать границу.

Сейчас ситуацию в регионе обсуждают представители России, Таджикистана и Узбекистана. Как заявил Сергей Лавров, в Москве обеспокоены тем, что ситуация в регионе ухудшается и готовы использовать для отражения угрозы потенциал российской базы, расположенной на Таджикско-Афганской границе. О готовности оказать помощь высказались и в военном ведомстве США. Тем временем талибы взяли под контроль 70 процентов территорий, прилегающих к афгано-таджикской границы, но атак на территорию Таджикистана пока не предпринимают.