В Германии 19 человек погибли из-за наводнения

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В Германии 19 человек погибли в результате наводнения. Их тела были найдены в различных населенных пунктах в федеральных землях Северный Рейн – Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Об этом сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что 70 человек числятся пропавшими без вести, в их поисках задействованы полицейские вертолеты. Еще 200 тысяч человек стихия оставила без электричества.

Премьер-министр земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет заявил, что ситуация продолжает "оставаться драматичной". Между тем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила готовность Европейского союза оказать ФРГ помощь в ликвидации последствий и восстановлении ущерба.

Наводнение наблюдается в центре и на западе страны. Его причиной стали сильные дожди.

Ранее сообщалось, что в Китае в результате наводнений, к которым привели проливные дожди, обрушившиеся на город Синьчжоу и соседние районы, погибли пять человек и десять пропали без вести.

