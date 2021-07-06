15:34
Фото: скриншот видео пресс-службы администрации г. Горячий Ключ/ТАСС
Число жертв при подтоплениях на Кубани увеличилось до четырех. Прокуратура Краснодарского края подтвердила гибель еще одного ребенка, также продолжаются поиски унесенного течением мужчины. Об этом сообщает ТАСС.
"Девочку нашли погибшей, водителя "КамАЗа" унесло течением, его поиски продолжаются", – сказали в пресс-службе прокуратуры.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью трех человек в результате подтопления в Краснодарском крае. В Туапсинском районе погибли 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь, а также 71-летний мужчина.
Утром 6 июля Оперативный штаб Краснодарского края из-за наводнений и бурь ввел в шести муниципалитетах Кубани режим чрезвычайной ситуации. Речь идет о Туапсинском и Славянском районах, а также о Горячем Ключе, Сочи, Северском и Геленджике.
В Сочи и Туапсе ввели режим ЧС из-за подтоплений
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