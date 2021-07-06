Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек при подтоплениях на Кубани

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью трех человек в результате подтопления в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

По данным следователей, вечером 5 июля в районе поселка Джубга с дороги смыло автомобиль в результате выпадения обильных осадков и разлива рек на трассу. Машина перевернулась, в результате погибли 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь. Также позднее в одном из домов в селе Горском было обнаружено тело 71-летнего мужчины.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек, в том числе несовершеннолетней, в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков (часть 3 статьи 109 УК РФ)", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что три человека погибли в море в Анапе. Ребенка в воде затянуло тягуном, а пришедшие на помощь отец несовершеннолетнего и его приятель не сумели справиться с течением.

Утром 6 июля Оперативный штаб Краснодарского края из-за наводнений и бурь ввел в шести муниципалитетах Кубани режим чрезвычайной ситуации. Речь идет о Туапсинском и Славянском районах, а также о Горячем Ключе, Сочи, Северском и Геленджике.