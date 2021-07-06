Губернатор Кубани попросил прокуратуру оценить застройку пляжей в Туапсинском районе

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился в прокуратуру с просьбой проверить застройку пляжей в Туапсинском районе. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на заседании региональной комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации, чиновник заявил, что в непосредственной близости от моря незаконно разместили павильоны.

Кроме того, губернатор обратил внимание на важность проверки пропускной способности ливневок в подтопленных районах и в целом их наличия.

"Одни и те же улицы, одни и те же дома [подтапливает] раз в четыре-шесть лет, и [это] абсолютно повторяется как в первый раз. <...> Почему мы не можем сделать так, чтобы, понимая, где идет вода, даже если она большая вода, обеспечить ее свободное прохождение?" – высказался Кондратьев.

Глава края дополнительно поручил местному департаменту архитектуры рассмотреть документы и разрешения на строительство для затопленных объектов.

Ранее о помощи гражданам, чье имущество пострадало из-за разгула стихии, рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский. Он подчеркнул, что мониторинговая группа оценивает, каким домам нужен ремонт, а также выявляет поврежденные дороги и коммуникации.

Утром 6 июля Оперативный штаб Краснодарского края из-за наводнений и бурь ввел в шести муниципалитетах Кубани режим чрезвычайной ситуации. Речь идет о Туапсинском и Славянском районах, а также о Горячем Ключе, Сочи, Северском и Геленджике.