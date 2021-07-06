Движение по трассе Джубга – Сочи перекрыто из-за подтопления

Фото: ТАСС/Артур Лебедев
Движение на участке федеральной трассы Джубга – Сочи в районе поселка Лермонтово вновь перекрыто из-за сошедшего селя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Движение на магистрали перекрыто полностью. На участке местами размыто дорожное полотно, вода идет прямо по проезжей части.
Инспекторы ГИБДД в Горячем Ключе перенаправляют автомобили на Апшеронск, а в Туапсе – через Шаумянский перевал на Майкоп. Ведомство обратилось к водителям с просьбой временно отказаться от поездок.
Отмечается, что ограничений движения в сторону Геленджика нет.
Накануне движение по трассе Джубга – Сочи уже ограничивали из-за сошедшего селя в районе поселка Гизель-Дере.
На территории Сочи вследствие сильных осадков произошли подъемы уровней рек Мацесты, Хосты, Кудепсты, Хороты. Включены сирено-речевые установки для звукового оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов.
Накануне утром, 5 июля, городские власти предупредили жителей Сочи о возможной эвакуации из-за подтоплений. Оперативный штаб объявил режим чрезвычайной ситуации в шести муниципалитетах Кубани: в Туапсинском и Славянском районах, в Горячем Ключе, Сочи, Северском и Геленджике.
Жители Краснодарского края спасают дома и пляжи от многочисленных подтоплений
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