Жителей поселка Джубга на Кубани эвакуируют из-за подтопления

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В поселке Джубга на Кубани оказались подтопленными около 150 придомовых территорий, спасатели проводят эвакуацию порядка 90 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В районе населенного пункта Джубга выпало порядка 170 миллиметров осадков. Подтоплены 150 придомовых территорий. Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю проводит эвакуацию населения с подтопленных домовладений (88 человек)", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что региональное управление МЧС переведено в режим чрезвычайной ситуации. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, эвакуированных жителей размещают в развернутых пунктах временного пребывания. Жертв и пострадавших при подтоплениях в районе поселка Джугба, по предварительным данным, нет.

В понедельник, 5 июля, в районе поселка Гизель-Дере сошел сель. Его длина составила 40 метров, а высота – 2 метра. Из-за этого движение по федеральной трассе Джубга – Сочи временно ограничили.