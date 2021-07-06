Власти Сочи помогут гражданам, чье имущество пострадало из-за подтоплений

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Глава Сочи Алексей Копайгородский заявил, что городские власти окажут помощь гражданам, чье имущество пострадало из-за непогоды. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сейчас проводится подсчет ущерба. Людям, чье имущество пострадало из-за проливных дождей и шквалистого ветра, окажем помощь", – заявил чиновник.

На данный момент, по сведениям Копайгородского, восемь мониторинговых групп выявили 59 подтопленных домовладений. Также планируется оценить состояние поврежденных из-за непогоды дорог.

Накануне на территории Сочи поднялась вода в реках Мацесте, Хосте, Кудепсте и Хороте. Сейчас ситуация уже стабилизировалась, проводится ликвидация последствий.

При этом в отдельных регионах Краснодарского края проблемы из-за дождей и подтоплений все еще сохраняются. В частности, Оперативный штаб по региону сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в шести муниципалитетах Кубани.