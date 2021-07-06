Прокуратура проверяет информацию о гибели еще 2 человек при подтоплениях на Кубани

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Прокуратура Кубани проверяет данные о гибели еще двух человек, включая несовершеннолетнего, при подтоплениях в регионе. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

"Информация о гибели еще одного взрослого и ребенка проверяется", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, в одно из медучреждений региона был доставлен мужчина, который ехал на лесовозе вместе с ребенком и другим взрослым. В настоящее время сведения о гибели пассажиров проходят проверку.

Ранее стало известно, что три человека, включая несовершеннолетнего, погибли в море в Анапе. Ребенка в воде затянуло тягуном, а пришедшие на помощь отец несовершеннолетнего и его приятель не сумели справиться с течением.

