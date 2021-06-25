Новости России: в Амурской области строят дамбы для защиты от паводка

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В Амурской области ввели ЧС из-за паводка. Его вызвали сильные осадки. Прогнозы крайне тревожные. В Благовещенске растет уровень сразу двух рек – Амура и Зеи. В городе и области в срочном порядке укрепляют дамбы и берега. Все новые территории уходят под воду. Залиты дома и огороды. Местным жителям советуют перенести имущество в безопасное место. Специалисты говорят, пик паводка еще впереди. Там, где размыты дороги, организованы лодочные переправы. Спасатели вывозят людей из подтопленных сел в пункты временного размещения. Ситуацию постоянно мониторят беспилотники.
Рестораны и кафе Ялты переходят на одноразовую посуду. Распоряжение дал Роспотребнадзор. Вода из крана после наводнения пока только техническая. Для питья и приготовления пищи рекомендуют бутилированную. Решено провести дезинфекцию водопроводов. Купание в море пока запрещено. Мощнейший циклон обрушился на Крым 17 июня. Среди наиболее пострадавших Ялта. Расчищать город от потопа помогают военные, а ялтинцы поддерживают солдат.
После падения вертолета Ми-8 Росгвардии в Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". Об этом сообщили в СК. В результате крушения Ми-8 погибли три человека. Экипаж совершал учебно-тренировочный полет. Вертолет упал в поле, дома он не задел. Сразу после крушения произошел пожар. На месте происшествия находились люди. Они пытались помочь экипажу.
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