Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Иркутской области

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Жертвами падения легкомоторного самолета в Иркутской области стали два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в экстренных службах региона.

"Возле поселка Рысево произошло падение в поле легкомоторного самолета", – поделился собеседник.

По предварительной информации, воздушное судно было самодельным. Детали происшествия уточняются.

Ранее пять военных стали жертвами крушения вертолета в Перу. Вертолет выполнял разведывательную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Также сообщалось, что вертолет Heli-Sport CH-77 Ranabot потерпел крушение вблизи Праги. Воздушное судно упало с высоты около 90 метров у населенного пункта Добржиховице. В результате случившегося погибли два человека.

