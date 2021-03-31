Два человека погибли при падении вертолета в Чехии

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Вертолет Heli-Sport CH-77 Ranabot потерпел крушение вблизи Праги. Об этом пишет РИА Новости.

По данным представителя полиции Михаэлы Рихтеровой, вертолет упал с высоты около 90 метров у населенного пункта Добржиховице. В результате случившегося погибли два человека.

"Полиция пока не располагает данными о них (о погибших. – Прим. Ред.)", – сказала Рихтерова.

Причина катастрофы на данный момент неизвестна. Обстоятельства падения вертолета будут устанавливать эксперты Института по выяснению причин авиационных аварий и полицейские.

Ранее гражданин Чехии, миллиардер Петр Келлнер погиб при крушении вертолета на Аляске. Трагедия произошла 29 марта в тот момент, когда он с другими горнолыжниками отправлялся на heli-skiing.