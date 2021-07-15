Япония ужесточает карантинные ограничения для въезжающих из Москвы

Фото: depositphotos/ruskpp

Власти Японии ужесточили карантинные требования для российских туристов, въезжающих в страну из Москвы в связи с распространением в столице России "вызывающего серьезную обеспокоенность мутировавшего штамма" коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японский МИД.

В соответствии с решением властей все въезжающие в Японию из Москвы с 18 июля будут помещаться на шестидневный карантин в отель или специализированное учреждение. В настоящее время данный срок составляет три дня.

Отмечается, что ПЦР-тест на COVID-19 будет необходимо сдать на третий и шестой день карантина.

Ранее сообщалось, что сотрудник олимпийской сборной России, который в настоящее время находится в городе Мунаката в Японии, заразился коронавирусом. По некоторым данным, COVID-19 выявили у массажиста. Из-за этого регбистки сборной РФ изолированы на два дня.