У сотрудника олимпийской сборной РФ выявили коронавирус

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Сотрудник олимпийской сборной России, который в настоящее время находится в городе Мунаката в Японии, заразился коронавирусом. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Известно, что заболевшему 50 лет.

По некоторым данным, COVID-19 выявили у массажиста. Из-за этого регбистки сборной РФ изолированы на два дня.

По словам главы МОК Томаса Баха, 85% участников Олимпиады в Токио привиты либо имеют иммунитет к COVID-19.

Ранее сообщалось, что только 26 соревнований Олимпийских игр в Японии пройдут со зрителями. Без зрителей будет проведено 724 соревнования.

Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада – с 24 августа по 5 сентября.

