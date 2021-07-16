На западе Германии объявили режим военной катастрофы

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Фото: AP Photo/Michael Probst
Минобороны Германии объявило режим военной катастрофы на западе страны из-за наводнения. Такое решение приняла глава ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает РИА Новости.
Это означает, что инстанции, принимающие решения, будут вынесены вперед.
"Например, командир подразделения на месте теперь может решить, будет ли предоставлена бронированная эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если появится в наличии", – объяснила она.
В устранении последствий бедствия участвуют 850 солдат бундесвера.
Ранее сообщалось, что число жертв разрушительного наводнения на западе Германии увеличилось как минимум до 100. В правоохранительных органах опасаются, что число погибших возрастет.
С понедельника в ФРГ продолжаются дожди, которые вызвал циклон "Бернд". В основном удар пришелся на западные и юго-западные регионы страны, где реки выходят из берегов, а также затапливаются улицы. В германском районе Арвайлер пропали без вести 1,3 тысячи человек.
Владимир Путин направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с трагическими последствиями наводнения.
В Германии после ливней пропали более тысячи человек
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