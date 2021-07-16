Более 250 животных спасли в Москве сотрудники МЧС с начала года

Фото: Агентство "Москва"

Сотрудники МЧС спасли в столице более 250 животных с начала 2021 года, сообщает Агентство "Москва".

Более 70 извлекли из конструкций, где их зажало и из которых они не смогли выбраться самостоятельно. Около 50 животных и птиц спасли из люков, подвалов, труб и других труднодоступных мест. Свыше 40 животных сняли с деревьев, козырьков подъездов, крыш различных зданий и строений.

Остальные животные путались в проводах, некоторых спасали из воды, а также отлавливали для того, чтобы вернуть в привычную для них среду обитания.

Ранее сообщалось, что в России могут исчезнуть 13 видов животных. Речь идет об амурских тиграх, среднеазиатских и дальневосточных леопардах, снежных барсах, зубрах, сайгаках, лошадях Пржевальского, алтайских горных баранах, дзеренах, а также белых медведях, стерхах, серых и гренландских китах.

Международный союз охраны природы и природных ресурсов повысил в своей Красной книге уровни угрозы исчезновения африканских слонов.

Африканского лесного слона перенесли в список видов, находящихся на грани полного исчезновения, а саванным слонам присвоили статус вымирающих. Решение было обусловлено сокращением популяций животных из-за браконьерской добычи слоновой кости.

