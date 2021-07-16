Ученые назвали условия для формирования опасных мутаций коронавируса

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Ученые из Потсдамского университета Германии создали модель развития пандемии коронавируса в условиях массовой вакцинации и карантинных мер, сообщает газета "Известия".

Исследователи отследили, когда при появлении нового штамма вспыхивала очередная волна COVID-19 в разных странах – Германии, США, Израиле. Для каждого штамма характерен свой коэффициент заражения, который также был учтен. Помимо этого, в расчеты включили официальные данные по эффективности вакцин.

В итоге специалисты пришли к выводу, что без вакцинации вероятность возникновения в мире более двух новых штаммов в год составляет порядка 60%.

Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени Ломоносова Роман Зиновкин согласился с тем, что постоянно могут появляться новые опасные варианты коронавируса.

По его словам, это естественный процесс для вирусов и риск именно такого развития событий очень высок.

"Однако будет ли вероятность такого события именно 60% – вопрос сложный. Математическая модель не способна учесть все факторы. Но однозначно, что без вакцинации количество новых штаммов будет намного выше", – заключил эксперт.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что вакцинация от COVID-19 обладает значительной эффективностью против тяжелых осложнений, коронавирусом заболели не более 2,5% привитых граждан. При этом большинство – в период формирования иммунитета.

