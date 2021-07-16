1,3 тыс человек пропали без вести в германском районе Арвайлер из-за наводнения

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В германском районе Арвайлер пропали без вести 1,3 тыс человек из-за наводнения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление властей региона.

"В одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер утром было около тысячи вызовов, спасательные операции продолжаются в настоящее время", – утверждается в сообщении.

В заявлении добавляется, что окончательные выводы невозможно сделать из-за сложного положения дел.

С понедельника в ФРГ продолжаются дожди, которые вызвал циклон "Бернд". В основном удар пришелся на западные и юго-западные регионы страны, где реки выходят из берегов, а также затапливаются улицы.

Из-за наводнения в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе Германии погибли 42 человека.

Владимир Путин направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с трагическими последствиями наводнения. Текст телеграммы был размещен на сайте Кремля.