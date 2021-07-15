Очевидцы рассказали об обстановке в Германии после наводнения

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Русский гид Илья Вульфсон в разговоре с Москвой 24 рассказал об обстановке в городе Дюссельдорф на западе Германии после наводнения.

Ранее сообщалось, что из-за наводнения, причиной которого стали проливные дожди, в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе Германии погибли 42 человека. В связи с трагическими последствиями стихии Владимир Путин направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

"Сейчас в городе многие районы залиты. Много где перекрыты дороги. Всюду ездят машины с мигалками – пожарные, полицейские. Ситуация достаточно редкая для Дюссельдорфа, потому что мы находимся в зоне, где редко происходят такие происшествия", – рассказал Илья.

При этом за пределами города, по его словам, ситуация намного хуже.





Илья Вульфсон русский гид в Дюссельдорфе Я сейчас был на даче, это как небольшое объединение садов – так там полностью все залито, везде вода, на всех участках и во всех домах вода. Тем, кому повезло больше, затопило подвалы.

По словам еще одного жителя Дюссельдорфа Бориса Щерба, сегодня ситуация в городе лучше, чем накануне.

"Вчера у нас многие дороги просто затопило. Мне приходилось в прямом смысле плыть на автомобиле. Вчера ситуация была значительно хуже", – рассказал он Москве 24.

По данным посольства РФ в Берлине, сведений о возможных жертвах среди россиян в результате наводнения на западе Германии пока не поступало.

С понедельника в ФРГ продолжаются дожди, которые вызвал циклон "Бернд". В основном удар пришелся на западные и юго-западные регионы страны, где реки выходят из берегов, а также затапливаются улицы.

