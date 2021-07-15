Путин выразил соболезнования руководству ФРГ в связи с последствиями наводнения

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Владимир Путин направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с трагическими последствиями наводнения в Германии. Текст телеграммы размещен на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на западные земли Германии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в публикации.

С понедельника в ФРГ продолжаются дожди, которые вызвал циклон "Бернд". В основном удар пришелся на западные и юго-западные регионы страны, где реки выходят из берегов, а также затапливаются улицы.

Из-за наводнения в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе Германии погибли 42 человека.

