На Олимпиаде в Токио выявили 16 новых случаев COVID-19

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16 новых случаев заражений коронавирусом зафиксировано на Олимпиаде в Токио среди людей, связанных с проведением соревнований. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на японские СМИ.

По информации оргкомитета Игр, среди инфицированных есть сотрудники, работающие на соревнованиях и иностранные спортивные журналисты. По некоторым данным, некоторые из них заразились новым типом коронавируса.

Иностранных спортсменов среди сдавших положительные тесты на COVID-19 нет. Всего на Олимпиаде с 1 июля зарегистрировано 169 заражений.

23 июня параллельно с церемонией открытия Игр в районе главного олимпийского стадиона в Токио прошла акция протеста против проведения Олимпиады.

Участниками акции стали порядка 50 человек. Они расположились примерно в 400 метрах от арены за пределами полицейского оцепления. В то же время протестные выкрики слышны и на самом стадионе.