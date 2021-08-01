Собянин рассказал о механизме введения и отмены ограничительных мер из-за COVID-19

16:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин заявил, что за время действия системы QR-кодов заболеваемость коронавирусом в Москве уменьшилась в два раза, сообщает РБК.
"Введение на три недели входа в кафе и рестораны только по QR-коду привело к тому, что москвичи на порядок больше стали вакцинироваться, а контактировать друг с другом меньше. За это время заболеваемость ковидом упала в городе в 2 раза", – сказал мэр столицы.
Он также подчеркнул, что для лечения пациентов с COVID-19 было мобилизовано порядка 23 тысяч коек. Мэр пояснил, что если заполняемость этих мест возрастает до 2/3, то нужно принимать ограничительные меры, как это было сделано в конце весны-начале лета.
Ранее эксперты спрогнозировали сроки следующей волны коронавируса. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказал предположение о наступлении новой волны COVID-19 в России в октябре.
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