Собянин рассказал о механизме введения и отмены ограничительных мер из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин заявил, что за время действия системы QR-кодов заболеваемость коронавирусом в Москве уменьшилась в два раза, сообщает РБК.

"Введение на три недели входа в кафе и рестораны только по QR-коду привело к тому, что москвичи на порядок больше стали вакцинироваться, а контактировать друг с другом меньше. За это время заболеваемость ковидом упала в городе в 2 раза", – сказал мэр столицы.

Он также подчеркнул, что для лечения пациентов с COVID-19 было мобилизовано порядка 23 тысяч коек. Мэр пояснил, что если заполняемость этих мест возрастает до 2/3, то нужно принимать ограничительные меры, как это было сделано в конце весны-начале лета.

Ранее эксперты спрогнозировали сроки следующей волны коронавируса. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказал предположение о наступлении новой волны COVID-19 в России в октябре.

