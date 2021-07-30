Эксперт призвала не расслабляться после отмены обязательного ношения перчаток в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москвичам следует сохранять осторожность даже после отмены обязательного ношения перчаток в общественных местах. Такое мнение в эфире радиостанции "Комсомольская правда" высказала директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович.
Эксперт предостерегла граждан от "вакханалии чрезмерного расслабления" и предупредила, что в таком случае ограничения будут введены повторно, поскольку опасность заражения до сих пор достаточно высока.
При этом специалист одобрила решение мэра Москвы. По ее словам, тяжелые вирусы слабо сохраняются на открытых поверхностях, поэтому вероятность их передачи крайне мала.
"Это было доказано еще в 2020 году, поэтому все эти требования по перчаткам были изначально совершенно абсурдными", – сказала Попович в эфире радио КП.
В пятницу, 30 июля, Сергей Собянин объявил об отмене обязательного ношения перчаток в общественных местах в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Москве. Количество выявляемых случаев COVID-19 снизилось в 2,2 раза по сравнению с пиковыми значениями июня.
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