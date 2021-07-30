Роспотребнадзор предложил допускать на массовые мероприятия в Москве до 3 000 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Управление Роспотребнадзора по Москве передало в правительство города предложение о допуске до трех тысяч зрителей на массовые мероприятия, сообщает пресс-служба Российской Премьер-лиги.
Предложение последовало после расчета показателей по заболеваемости коронавируса за две последние календарные недели. В число показателей входят коэффициент распространения инфекции, темпы прироста заболеваемости за неделю и охват ПЦР-тестирования среди населения.
Предлагается допускать на объекты от одной до трех тысяч зрителей. Московские клубы РПЛ сообщат о порядке посещения своих домашних матчей дополнительно.
В пятницу московский ЦСКА объявил, что на субботнем дерби против "Локомотива" в рамках второго тура РПЛ смогут присутствовать не более трех тысяч человек. Встреча состоится 31 августа на "ВЭБ-Арене" в Москве.
"Локомотив" получил от ЦСКА подтверждение о выделении им 5% от общего числа билетов. Таким образом, на гостевой сектор "ВЭБ-Арены" смогут попасть до 150 болельщиков красно-зеленых. Посетить игру смогут владельцы сезонных абонементов, получившие на электронный адрес, указанный при покупке, соответствующее письмо.
Болельщики с инвалидностью и владельцы абонементов в детский сектор при наличии QR-кода также смогут посетить встречу. Проход в детский сектор будет доступен только для родителей с детьми.
Ранее Роспотребнадзор разработал критерии возможности проведения массовых мероприятий в зависимости от темпов распространения коронавируса.
В частности, для проведения мероприятий с количеством участников от 1 до 3 тысяч человек темп прироста COVID-19 должен соответствовать следующим показателям: Rt (коэффициент распространения инфекции) – менее или равен 0,8, Тпр (темп прироста) – не более 5,0%, ОТ (охват ПЦР-тестированием) – не менее 200 на 100 тысяч населения.
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