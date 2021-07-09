В Подмосковье стабилизировалась ситуация с коронавирусом – Воробьев

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В Московской области стабилизировалась ситуация с коронавирусом, в связи с чем введение новых ограничительных мер не требуется. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

"Ограничения мы с такой вакцинацией точно избежим. Главное, чтобы этот злосчастный коронавирус дальше не мутировал", – отметил глава Подмосковья.

По его словам, нынешние темпы вакцинации дают надежду на то, что дети смогут пойти в школы, а взрослые – на работу, не опасаясь заразиться коронавирусом. При этом чиновник добавил, что, несмотря на положительную динамику, нельзя недооценивать угрозу и необходимо по-прежнему защищать себя и своих близких.

Воробьев полагает, что при сохранении нынешнего показателя вакцинации населения коллективный иммунитет в регионе может быть сформирован уже в июле текущего года.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 2 545 человек, выписали при этом 2 149 пациентов.

