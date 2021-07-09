В Подмосковье стабилизировалась ситуация с коронавирусом – Воробьев

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
В Московской области стабилизировалась ситуация с коронавирусом, в связи с чем введение новых ограничительных мер не требуется. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
"Ограничения мы с такой вакцинацией точно избежим. Главное, чтобы этот злосчастный коронавирус дальше не мутировал", – отметил глава Подмосковья.
По его словам, нынешние темпы вакцинации дают надежду на то, что дети смогут пойти в школы, а взрослые – на работу, не опасаясь заразиться коронавирусом. При этом чиновник добавил, что, несмотря на положительную динамику, нельзя недооценивать угрозу и необходимо по-прежнему защищать себя и своих близких.
Воробьев полагает, что при сохранении нынешнего показателя вакцинации населения коллективный иммунитет в регионе может быть сформирован уже в июле текущего года.
В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 2 545 человек, выписали при этом 2 149 пациентов.
В Москве выявили 6 643 новых случая заражения коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: