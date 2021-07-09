В Москве выявили 6 643 новых случая заражения коронавирусом

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 6 643 новых случая COVID-19. Выздоровело за это время 7 231 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 2 545 человек, выписали при этом 2 149 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 25 766 новых случаев коронавируса. Клинических проявлений нет у 3 341 человека.

Всего в РФ зарегистрировано 5 733 218 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Республике Северная Осетия – Алания и в Республике Татарстан. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.