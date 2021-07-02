Вирусолог рассказал об опасности штамма коронавируса "Дельта"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский рассказал об опасности штамма коронавируса "Дельта" и призвал граждан вакцинироваться. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Он отметил, что специалисты пока изучают особенности этого штамма. По его словам, пока непонятно, из-за чего у заразившихся "Дельтой" реже пропадают запахи.
"Это может происходить в силу индивидуальных особенностей этого штамма. Штамм плохой, заразный", – сказал вирусолог.
Ранее в Минздраве РФ рассказали, что большинство россиян с коронавирусом, находящиеся на аппаратах ИВЛ, предположительно, заражены штаммом "Дельта". В ведомстве также указали на более тяжелое течение заболевания.
Кроме того, врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал штамм "Дельта плюс" самым заразным из всех известных видов коронавируса. По его словам, чтобы заразиться, человеку достаточно пройти мимо носителя штамма.
Антитела могут не справиться с новым штаммом коронавируса "Дельта плюс"
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