Назван вариант коронавируса, вытесняющий другие штаммы

18:54
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич рассказал, что в ряде стран происходит вытеснение других штаммов коронавируса "Лямбда"-вариантом, сообщает "Лента.ру".
Он отметил, что речь идет о тех странах, где столкнулись с ростом числа заражений коронавирусом.
Язаревич рассказал, что еще в августе 2020 года первые образцы этой разновидности вируса были найдены в Перу. С тех пор ВОЗ регулярно отслеживает распространение данного варианта. Специалисты расценивают его как вызывающий интерес вариант COVID-19.
Ранее ученые из Британии выяснили, что "индийский" штамм коронавируса имеет две мутации "Дельта плюс". До этого было известно только про один вариант мутации данного штамма, который обозначался как AY.1. Этот вид коронавируса распространен в Великобритании, Швейцарии, Португалии, Польше и Японии.
Разработчик заявил, что "Спутник V" защищает от "индийского" штамма
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