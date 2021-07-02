В Москве не хватает мощностей резервных стационаров для лечения больных COVID-19 – Ракова

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что из-за взрывного роста заболеваемости в Москве не хватает мощностей резервных стационаров для лечения больных коронавирусом.
"Мы дополнительно – я очень надеюсь, что на короткий период, – снова подключаем в борьбу с вирусом и другие больницы. В летний период мы знаем, что объем медицинской помощи по другим болезням всегда снижается", – сказала она в ходе Московского урбанистического форума.
Заммэра представила презентацию, в которой говорится, что в городе сейчас задействовано свыше 22,5 тысячи коек в 31 стационаре для больных коронавирусом.
Ракова добавила, что, когда при спаде заболеваемости больницы вернутся к нормальной работе, в столице останутся резервные мощности.
"Надеюсь, как только вирус пойдет на спад, мы сразу вернем эти больницы в нормальную работу, но останемся с резервными мощностями, которые помогают нам перекрывать на первое время любые темпы заболевания", – сказала она.
Ранее Анастасия Ракова заявила, что власти столицы сделают все, чтобы не допустить новый локдаун. Она также отметила, что на данный момент правительство столицы делает все возможное, включая систему социального мониторинга и внедрение специальных QR-кодов.
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