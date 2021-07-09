Атмосферное давление в Москве побило рекорд в ночь на пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве третьи сутки подряд атмосферное давление бьет рекорды, сообщает портал "Метеоновости".

В ночь на 9 июля на ВДНХ атмосферное давление достигло 1006,7 гПа. Таким образом, в столице установлен еще один метеорологический рекорд. Прежний с давлением 1005,8 гПа остался в 1938 году.

Синоптики отмечают, что за всю историю инструментальных наблюдений в Москве ни разу в июле рекордно высокое давление не удерживалось более трех суток подряд.

В столице в предстоящие выходные ожидается жара, в ночные часы температура воздуха составит плюс 23 градуса, в дневные – до 34 градусов. Температура воздуха на 6 градусов превысит климатическую норму.

Жаркая погода продержится в столице до середины июля. По словам синоптиков, днем воздух будет прогреваться до 35 градусов, ночи станут душными, минимальная температура – не ниже 23 градусов.

