Попова рассказала, откуда в Россию завозят штамм "Дельта"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заразившиеся штаммом "Дельта" россияне возвращаются в страну из Европы, США и Мальдив. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале телеведущей.

"Дельта"-штамм – это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран, которые сейчас точно показывают, что у них уже до 70–90% имеет место его распространение, и Соединенные Штаты", – пояснила глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова сообщила, что случаи повторного заражения коронавирусом в РФ не превышают 1%.

По словам главы Роспотребнадзора, в РФ сейчас 66% случаев заражения приходятся на штамм "Дельта".

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан рассказал, что заболеваемость COVID-19 в мире стабилизировалась на очень высоком уровне.

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в мире в настоящее время лучше, чем 2–3 месяца назад. По его словам, есть государства, в которых заболеваемость растет очень быстро.

