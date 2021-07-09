Врач рассказал о нормальных побочных эффектах после прививки от коронавируса

По последним данным, в Москве от коронавируса привились более 3,2 миллиона человек. Из них 1,8 миллиона прошли двухэтапный курс вакцинации. Ежедневно на процедуру приходят сотни горожан. Вместе с тем многих пугают возможные побочные реакции, и такие люди не спешат на прививку. Рассказываем, какие симптомы считаются абсолютно нормальными после вакцинации и почему их не стоит бояться.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Организм свое дело знает

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в разговоре с Москвой 24 отметила, что индивидуальные реакции на прививку от коронавируса – совершенно нормальное явление.

"Это мини-контакт с чужеродным агентом. Мы встречаемся с ними каждый день, это нормально. Но в случае с прививкой это происходит не как в живой природе, когда вирус постепенно попадает в организм через ту же слизистую носа. При вакцинации вводится агент, стимулирующий выработку противовоспалительных веществ в кровь, и начинают появляться антитела", – объясняет Ярцева.

В итоге наша иммунная система концентрируется на борьбе с попавшей в организм вирусной частичкой, говорит эксперт. Из-за этого человек после прививки может испытывать различные индивидуальные реакции, отметила врач.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог Идет мощный иммунный ответ, противовоспалительные элементы выбрасываются в кровь в большом количестве. Поэтому могут наблюдаться общий озноб, ломота, подъем температуры. Это нормальная реакция. Значит, процесс запустился.

"Но необязательно, что вы почувствуете эти реакции. У каждого свои особенности иммунной системы. Если у кого-то она сильно истощена, может вообще не быть никаких реакций. Поэтому не надо этого пугаться, это не заболевание. Это здоровая реакция на вакцинацию", – обращает внимание собеседница Москвы 24.



По данным Роспотребнадзора, после прививки у некоторых людей может наблюдаться гриппоподобный синдром , в частности повышение температуры, и это считается нормой. Если организм ответил на вакцинацию таким образом, то можно принять противовоспалительные и жаропонижающие средства, указывают в ведомстве. То есть допускается симптоматическая терапия.



Если после вакцинации поднялась высокая температура, специалист советует однократно принять жаропонижающее средство. Также в месте укола может побаливать и наблюдаться небольшой отек. Но такая реакция происходит в небольшом количестве случаев, говорит Ярцева.

"Иногда это бывает, когда, например, игла не дошла глубоко в мышцу. И в силу анатомических особенностей инъекция ввелась в мягкие ткани. Тогда развивается отек, покраснение, зуд в этом месте. Но и в этом нет ничего страшного", – рассказала иммунолог.

По ее словам, реакции могут возникнуть в течение одних-двух, максимум трех суток. После этого они очень быстро проходят, указывает Ярцева. Она подчеркнула, что некоторые симптомы возникают только из-за того, что человек просто боится прививаться.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог К примеру, панической реакцией может быть повышение давления. У меня в практике был такой пациент. Это точно связано с тем, что многие волнуются по поводу вакцинации.

Ярцева посоветовала стараться делать прививку перед выходными. За счет этого после возможного появления реакций два дня можно отдохнуть дома в спокойной обстановке, резюмировала терапевт.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Накручивать себя – последнее дело

Член Международной профессиональной ассоциации психологов Полина Гераськина в беседе с Москвой 24 отметила, что страхи вакцинации могут формироваться из-за нагнетания ситуации извне.





Полина Гераськина член Международной профессиональной ассоциации психологов Мы сталкиваемся с вбросом в СМИ и интернете разной информации. И если у человека не слишком крепкая психика, прочитав это, он начинает впитывать в себя разную симптоматику.

Чтобы развеять сомнения и страхи, психолог советует задать все интересующие вопросы о вакцинации в учреждении, где вы собираетесь сделать прививку.

"Можно попросить показать, какая вакцина будет вкалываться, спросить о побочных эффектах. К кому обращаться, если они возникнут. Эта информация, которую можно получить здесь и сейчас от специалиста, проводящего процедуру. Так мы получаем от него план действий на разные случаи. Это может снять тревогу", – сказала Гераськина.





Полина Гераськина член Международной профессиональной ассоциации психологов Также важно научиться переключаться. Вот болит плечо, и заостряется внимание только на этом. Хотя в то же время можно отвлечься и заняться делами, которые хотели сделать давно.

"К примеру, полежать и почитать книгу. Позвольте своему телу побыть в состоянии покоя. Можно заняться йогой, сконцентрироваться на позитиве. Если есть какие-то переживания, их можно записывать в ежедневник. Тем самым мы делаем некую разрядку и освобождаемся от этих мыслей", – рассказывает психолог.

Для разрядки также можно обратиться за помощью к своим родным и друзьям. Их поддержка и внимание помогут создать психологическую безопасность в период после вакцинации, резюмировала Гераськина.