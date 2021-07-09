Попова заявила, что человек после прививки от коронавируса не заразен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Человек, сделавший прививку от коронавируса, не распространяет инфекцию, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она подчеркнула, что бывают исключительные случаи.

"Если это какие-то исключительные случаи – да, может быть, но это отдельная совсем история", – рассказала главный санитарный врач в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее Михаил Мишустин дал поручение Роспотребнадзору и Минздраву переработать процесс вакцинации населения с целью достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80–90%. Отмечается, что ведомства должны представить расчеты потребности в вакцинах. Срок исполнения поручения – до 8 июля 2021 года.

Одним из лидеров по темпам вакцинации в России является Москва – столица вышла на четвертое место по данному показателю. За две недели количество жителей столицы, сделавших первую прививку от COVID-19, увеличилось почти на 8 процентных пунктов. Подмосковье незначительно уступает – в регионе число привившихся хотя бы первым компонентом препарата возросло на 6,43 процентного пункта.