В Роспотребнадзоре рассказали, почему до сих пор нет лекарства от COVID-19

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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, почему до сих пор не изобрели препарат для лечения COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

"Фарминдустрия не сразу переключилась на разработку препаратов, так как все предполагали, что это сезонная инфекция. Работы в этом направлении ведутся, но, помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин", – пояснил Горелов.

Инфекционист отметил, что специалисты будут продолжать исследования, однако они прекратятся, если вирус станет сезонным.

По его словам, на разработку лекарства нужно больше времени, чем на создание вакцины. Также он подчеркнул, что против кори и бешенства также нет лекарства, однако есть вакцины.

Горелов добавил, что профилактика заболевания лучше, чем его лучение.

Ранее ученые из Германии и Дании пришли к выводу, что вещество артемизинин, содержащееся в полыни, способно подавлять вирус SARS-CoV-2. Специалисты провели испытания на человеческих клетках. На них проверили воздействие артемизинина и его производных – артесуната, артеметера и экстракта полыни однолетней.

До этого ученые из Канады выяснили, что витамин D не защищает от коронавируса. До этого ряд исследователей рассматривал этот витамин в качестве средства для облегчения симптомов COVID-19, поскольку считалось, что дефицит является фактором, увеличивающим риск заразиться.

