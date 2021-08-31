Роспотребнадзор оценил риски проникновения в РФ неизвестной вирусной лихорадки из Индии

Фото: ТАСС/EPA/PIYAL ADHIKARY
Риска проникновения в Россию из Индии неизвестной лихорадки практически нет, поскольку индийский штат Уттар-Прадеш, где были зарегистрированы смертельные случаи данного заболевания, не имеет границ с РФ. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает ТАСС.
В ведомстве также отметили, что внимательно следят за этой ситуацией, кроме того, мероприятия по санитарной охране, проводимые на территории России, позволяют свести к минимуму завоз в страну редких заболеваний из Индии.
"Риск распространения предполагаемой болезни на территорию России практически отсутствует", – говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре также объяснили, что для Индии свойственны некоторые инфекционные заболевания с явлениями лихорадки и обезвоживания, поскольку в этой стране фиксируется ряд болезней, которые передаются комарами.
За последнюю неделю в индийском штате Уттар-Прадеш от неизвестной вирусной лихорадки умерли 68 человек. При этом около 40 погибших – дети. Местные власти связывают всплеск болезни с высокой влажностью, вызванной проливными дождями, а также высокой температурой. По их мнению, все это создало идеальное место для распространения инфекционных заболеваний, которые передаются насекомыми.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: