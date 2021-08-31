Роспотребнадзор оценил риски проникновения в РФ неизвестной вирусной лихорадки из Индии

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Риска проникновения в Россию из Индии неизвестной лихорадки практически нет, поскольку индийский штат Уттар-Прадеш, где были зарегистрированы смертельные случаи данного заболевания, не имеет границ с РФ. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает ТАСС.

В ведомстве также отметили, что внимательно следят за этой ситуацией, кроме того, мероприятия по санитарной охране, проводимые на территории России, позволяют свести к минимуму завоз в страну редких заболеваний из Индии.

"Риск распространения предполагаемой болезни на территорию России практически отсутствует", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также объяснили, что для Индии свойственны некоторые инфекционные заболевания с явлениями лихорадки и обезвоживания, поскольку в этой стране фиксируется ряд болезней, которые передаются комарами.

За последнюю неделю в индийском штате Уттар-Прадеш от неизвестной вирусной лихорадки умерли 68 человек. При этом около 40 погибших – дети. Местные власти связывают всплеск болезни с высокой влажностью, вызванной проливными дождями, а также высокой температурой. По их мнению, все это создало идеальное место для распространения инфекционных заболеваний, которые передаются насекомыми.