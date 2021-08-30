России не грозит нашествие комаров – переносчиков лихорадки Западного Нила – эксперт

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Оснований полагать, что России грозит нашествие комаров – переносчиков лихорадки Западного Нила, нет. Об этом в беседе с РИА Новости заявил советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
"Оснований для беспокойства у нас нет. Лихорадка Западного Нила – это инфекция, переносчиками которой являются комары, обитающие в южных широтах. Резервуаром инфекции являются птицы, которые периодически заносят ее на разные территории", – сказал эксперт.
Он напомнил, что вспышки лихорадки наблюдались в 2019 году в Греции, Италии, Румынии, однако в то же время подчеркнул, что в России если и фиксируются случаи заболевания, то они единичные и не влияют на эпидемиологическую ситуацию в стране.
Малеев также напомнил, что наступает осень, тогда как комары предпочитают жаркую погоду и размножаются в основном летом, поэтому причин для волнения должно быть еще меньше.
По его словам, если человек заметил у себя повышенную температуру, то прежде всего стоит проверить, не COVID-19 ли это, поскольку случаи этой инфекции регистрируются в России ежедневно, в отличие от лихорадки Западного Нила.
Ранее о появлении в стране комаров – переносчиков лихорадки Западного Нила предупредили специалисты Роспотребнадзора. Это связали с благоприятными климатическими условиями: обилием осадков, прогнозируемой на большей территории России, включая центральную часть, теплой и затяжной осенью.
Комары принесли смертельные тропические лихорадки в Россию
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