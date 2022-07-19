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Общество

09:49

Эксперт рассказала, как выявить лейкоз у детей

обществодети

Фото: depositphotos/serezniy

Врач-гематолог отделения трансплантации костного мозга РДКБ РНИМУ имени Пирогова Елена Мачнева рассказала о детском лейкозе и способах заранее выявить заболевание для скорейшего начала терапии. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, лейкоз является злокачественным заболеванием кровеносной системы. Для него характерно неконтролируемое деление и нарушение функции клеток крови. Опухолевые клетки вытесняют здоровые эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.

"Изначально опухолевые клетки при лейкозе локализуются в костном мозге, затем при прогрессировании процесса могут распространяться во все органы и ткани, нарушая их функцию", – отметила Мачнева.

К наиболее частым симптомам лейкоза гематолог отнесла кровотечение, анемию и тяжелые инфекционные заболевания. При значительном развитии болезни возможны судороги, кома и дыхательная недостаточность на фоне нарушения функции тех или иных органов.

Для лечения лейкоза необходимо обратиться к гематологу или онкологу. В большинстве случаев оно основывается на различных режимах химиотерапии и других комбинированных методах. Кроме того, применяются лекарства и клеточная терапия.

Без лечения почти все лейкозы являются фатальным заболеванием. По словам Мачневой, сейчас терапия более эффективна за счет новых препаратов и методик. В детской возрастной группе излечиваются до 80% лейкозов.

Ранее заведующая обсервационным отделением НМИЦ гематологии Минздрава РФ, врач-гематолог Ольга Алешина рассказала, что лейкозы и агрессивные лимфомы представляют наибольшую опасность для здоровья человека.

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