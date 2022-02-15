Онколог назвал три основных признака развития рака у детей

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Детский онколог-хирург, профессор, руководитель научного отдела научно-практического Центра специализированной помощи детям имени Войно-Ясенецкого Тимур Шароев в беседе с Москвой 24 рассказал, что у детей чаще всего выявляют злокачественные опухоли, которые недоступны при визуальной оценке.

Во всем мире 15 февраля отмечают Международный день детей, больных раком. Дата была основана, чтобы привлечь внимание врачей-педиатров и людей в целом к этой проблеме. Символом борьбы с раком у детей стала золотая лента, которая символизирует сокровище, которым ребенок является для своих родителей.

Специалист подчеркнул, что онкология все еще остается болезнью, более характерной для пожилых людей. Рак у взрослых возникает в десятки раз чаще, чем у детей, отметил Шароев.

"При этом увеличивается количество обнаруженных раков. Это связано с тем, что значительно улучшились методы диагностики, особенно в Москве. Выявлять болезнь стали значительно эффективнее, отсюда и увеличение количества больных", – объяснил Шароев.

Эксперт рассказал, что диагностировать онкологию у ребенка намного сложнее. В отличие от детей, взрослые зачастую болеют теми видами рака, которые можно распознать визуально или во время диспансеризации, сказал собеседник Москвы 24.





Тимур Шароев детский онколог-хирург, профессор Первое место – гемобластозы. Сюда входят лейкоз, лимфомы. Их можно увидеть в тот момент, когда даже врачом для этого уже быть необязательно.

"Второе место – опухоли центральной нервной системы. Пока не появится тошнота, рвота, прогрессирующая потеря зрения или нарушение походки, как их заподозрить? Никак. А когда симптомы появились, это уже манифестация болезни, а не ранние ее признаки", – рассказал Шароев.

На третьем месте среди самых распространенных видов онкологии у детей находятся забрюшинные опухоли, продолжает профессор. В частности, сюда входят новообразования в почках и симпатической нервной системе, предупредил он.

"Пока эти опухоли не достигнут определенного размера, когда начинают появляться клинические симптомы болезни, их тоже не видно. А когда они проявляются, это опять манифестация болезни, не ранние ее признаки. По этой причине диагностика опухолей у детей сложнее, чем у взрослых", – обратил внимание Шароев.

Признаков заболевания, характерных только для детей, нет, указал специалист. При этом ребенок, в отличие от взрослого, не способен рассказать, что с ним происходит, отметил Шароев.

"У детей опухоли чаще всего встречаются в возрасте от двух до пяти лет. Что ребенок может сказать в два года? Только кричать и показывать ручкой на животик", – сказал онколог.

Специалист посоветовал запомнить три основных признака, которые могут указывать на развитие рака у детей.





Тимур Шароев детский онколог-хирург, профессор Первый – гиподинамия перешла в адинамию. Ребенок становится вялым, перестает играть в активные развлечения. Второй – отсутствие аппетита. Ребенок перестает есть те продукты, которые раньше любил. А раз нет аппетита, он начинает худеть. Причем теряется не только вес, но и масса тела. Мышечный слой начинает исчезать. Это третий признак.

К другим симптомам, которые могут указывать на развитие заболевания, относятся тошнота, рвота без видимых причин и невысокие подъемы температуры, рассказал онколог.

Ранее главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова отметила, что здоровый образ жизни почти на 70% снижает риски развития рака. Достичь такого результата помогают физическая активность, правильное питание и отсутствие вредных привычек, подчеркнула специалист.

