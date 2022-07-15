Академик рассказала, какая опухоль эндокринной системы опаснее всего

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Академик РАН Галина Мельниченко рассказала о самой опасной опухоли эндокринной системы, сообщает "Газета.ру".
"У адренокортикального рака (опухоль коры надпочечника) наихудший прогноз. Он дает наиболее яркую картину злокачественной опухоли – быстро растущего объема, интоксикации", – объяснила специалист.
Мельниченко отметила, что врачи могут продлить жизнь пациенту с таким заболеванием. Если же человек откажется от лечения, онкология начнет стремительно прогрессировать и заболевший не проживет и года, предупредила эксперт.
Однако шансы на полное излечение есть, но для него требуется применение токсичного препарата, уточнила специалист. Поэтому его назначают не каждому пациенту.
Ранее британские ученые рассказали, как родинки могут перерасти в онкологическое заболевание.
Специалисты указали на то, что симптомом рака кожи может быть увеличение количества родинок на теле, а также случаи изменения в цвете, форме и размере – обычные родинки однородного цвета, диаметр не должен превышать 6 миллиметров.
Ученые отметили, что необходимо обратиться к врачу и в том случае, если поверхность кожи в районе родинки чешется или болит. Стоит также обеспокоиться, если они кровоточат.
В столичных клиниках начали тестировать новый подход к лечению онкологии
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