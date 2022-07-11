Онколог перечислил признаки рака кожи

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Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, какие симптомы говорят о развитии рака кожи, сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперт напомнил об опасности чрезмерного пребывания под солнечными лучами. Специалист отметил, что наиболее распространенный вид онкологии – это рак кожи.

"Самый главный признак, что у человека развивается рак кожи, – это появление черных пятен. У светлокожих людей в нормальных условиях ни при каких обстоятельствах не может быть черных пигментных образований", – предупредил Черемушкин.

Врач добавил, что изменения цвета и формы родинок или неожиданное появление розовых язвочек на теле, которым характерен зуд, тоже могут свидетельствовать об этом заболевании. Важно вовремя обратиться к специалисту, резюмировал он.

Ранее в Минздраве дали советы по сохранению здоровья в жару. Так, по словам главного внештатного специалиста по терапии и общей практике министерства здравоохранения РФ Оксаны Драпкиной, при высокой температуре воздуха на улице необходимо надевать легкую одежду из натуральных тканей, пользоваться солнцезащитным средством, а также ограничивать сильную физическую нагрузку.

Важно также, как отметила эксперт, пить больше воды. Ее количество нужно увеличить в два раза. Не стоит пить в жару газированные напитки и сладкие соки.

