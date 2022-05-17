Гематолог рассказала, какие болезни крови наиболее опасны

Фото: индолентными (вялотекущими) лимфомами

Подавляющее большинство заболеваний крови приводят к смертельному исходу без необходимого лечения, однако наибольшую опасность представляют острые лейкозы и агрессивные лимфомы, заявила заведующая обсервационным отделением НМИЦ гематологии Минздрава РФ, врач-гематолог Ольга Алешина "Газете.ру".

"Доброкачественные лимфомы, характеризующиеся очень медленным ростом, тоже могут привести к летальному исходу в случае их перерождения или прогрессирования при отсутствии терапии", – сказала Алешина.

По словам специалиста, всем пациентам с онкогематологическими заболеваниями нужно на постоянной основе наблюдаться у онколога или гематолога, чтобы при необходимости незамедлительно получать специальную терапию. При индолентных (вялотекущих) лимфомах пациент может находиться под длительным наблюдением без лечения, однако агрессивные лимфомы и острые лейкозы требуют своевременной и оперативной химиотерапии.

Ранее Алешина рассказала, что большинство гематологических заболеваний никак не связаны с наследственностью, однако они обусловлены работой иммунной системы. По ее словам, в числе исключений можно назвать гемофилию, связанную с нарушениями в Х-хромосоме, а также генетические заболевания, сопряженные с высоким риском развития онкологии крови, например синдромами Дауна или Неймегена.

