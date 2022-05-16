Гематолог рассказала, чем обусловлено развитие болезней крови

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Большинство гематологических заболеваний никак не связаны с наследственностью, однако они обусловлены работой иммунной системы. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала заведующая обсервационным отделением НМИЦ гематологии Минздрава РФ, врач-гематолог, онколог Ольга Алешина.

По ее словам, в числе исключений можно назвать гемофилию, связанную с нарушениями в Х-хромосоме, а также генетические заболевания, сопряженные с высоким риском развития онкологии крови, например синдромами Дауна или Неймегена.

"Гематологические заболевания зачастую никак не связаны с полом, возрастом и профессиональными рисками, гематологические и онкогематологические заболевания встречаются как у новорожденных, так и у возрастных людей", – сказала специалист.

Алешина объяснила, что в вопросе заболеваний крови большую роль играет естественная защита организма от патогенов. Так, если иммунитет пропустит хотя бы одну злокачественную клетку, то это уже чревато негативными последствиями.

Ранее Алешина рассказала, что за последние 10 лет в России на 15–20% увеличилось число новых случаев болезней крови. Тем не менее, по ее словам, это связано не с ростом заболеваемости, а с улучшением диагностики в стране.

