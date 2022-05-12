Врач назвала разрушающие иммунную систему привычки

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Хронический недосып, вредные привычки и сильный стресс могут постепенно разрушать иммунную систему. Об этом сообщает радио КП.
Сертифицированный врач в области неотложной медицины Риту Салуджа-Шарма рассказала, что решающее значение для оптимального функционирования иммунной системы имеет сон. Она отметила важность ночного отдыха по 7–8 часов.
На способность сопротивляться болезням влияет и нервное напряжение, которое повышает уровень кортизола в крови. Со временем это может привести к развитию воспалительных процессов и истощению иммунной системы.
Салуджа-Шарма отметила, что алкоголь и курение делают организм более восприимчивым к инфекциям и увеличивают риск развития онкологии. Курение также может привести к развитию ревматоидного артрита.
Эксперт добавила, что малоподвижный образ жизни оказывает негативное влияние на иммунитет, приводит к лишнему весу и обострению хронических заболеваний. Умеренная физическая нагрузка позитивно влияет на состояние здоровья.
Врач также рекомендовала следить за разнообразным и сбалансированным питанием, так как диета с низким содержанием питательных веществ будет мешать организму бороться с инфекциями. Для насыщения организма витаминами, минералами, фитонутриентами, клетчаткой и антиоксидантами необходимо съедать не менее пяти порций овощей и фруктов в день.
Ранее медицинский сотрудник телеканала NBC Натали Азар рассказала, что назойливая боль в челюсти, одышка и постоянная усталость могут быть предвестниками смертельных болезней. Азар подчеркнула, что постоянная одышка может сигнализировать о проблемах с легкими, сердцем, об астме, пневмонии, сгустках крови в дыхательной системе или COVID-19.
"Доктор 24": нейроковид
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