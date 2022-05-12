Врач рассказал, как справиться с паническими атаками

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Во время панической атаки необходимо принять удобную позу, контролировать дыхание, переключить внимание, рассказал врач-психотерапевт неврологического отделения клинико-диагностического центра "Мединцентр" Борис Богомыслов.

"Можно попробовать думать о том, что это состояние не является признаком соматического заболевания, оно не навредит здоровью и от него невозможно умереть. Эти мысли должны помочь внутренне собраться и стабилизировать эмоциональное состояние", – отметил эксперт.

Также Богомыслов призвал не заниматься самолечением и обратиться к психотерапевту или психиатру. По его словам, врач может назначить медикаментозное лечение, которое включает седативные препараты, антидепрессанты, а также препараты, снижающие уровень тревоги.

Эксперт также отметил, что от панических приступов чаще страдают жители мегаполисов в возрасте от 25 до 45 лет. Это связано с высоким ритмом жизни и хроническим недостатком полноценного сна и отдыха, сообщает сайт "Аргументы и Факты".

Ранее эксперты заявили, что с конца февраля россияне стали чаще обращаться к психологам с проблемами агрессии, стресса, панических атак из-за денег и переездов. При этом за последние месяцы сократилось количество обращений из-за проблем в отношениях.

