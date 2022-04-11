Психолог рассказала о признаках повышенной тревожности в коллективе

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Психолог Светлана Колосова рассказала, что уровень тревожности в коллективе сначала повысился из-за коронавируса, а затем – из-за политических событий.

Эксперт пояснила News.ru, что люди стали чаще читать новости, чтобы быть в курсе событий. В связи с этим она призвала заботиться о ментальной благополучии сотрудников.

По словам психолога, стоит обратить внимание на опоздания и задержки работников, а также невозможность выполнять привычный объем работы. Кроме того, признаком тревожности является отказ коллеги от собраний и совместных обедов.

Дополнительное беспокойство могут вызвать увольнения сотрудников и неуверенность в завтрашнем дне, добавила Колосова. В таком случае люди будут обновлять резюме, бояться писать заявление на отпуск, а также выполнять свои задачи формально.

Ранее доцент факультета психологии РАНХиГС Кристина Иваненко рассказала, как избежать эмоционального опустошения, вызванного дискуссией. В частности, специалист рекомендовала общаться с теми, кто повышает жизненный тонус, а не с теми, кто его понижает.

