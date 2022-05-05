Психолог назвал три способа борьбы с паникой и тревогой

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Самым результативным способом быстрой эмоциональной регуляции является диалектическая поведенческая терапия, рассказал психолог Слава Донин.
По его словам, отвлечься от тревоги поможет техника заземления, в ходе которой нужно посмотреть вокруг и найти пять вещей, которые можно увидеть, четыре вещи, которые можно потрогать, три вещи, которые можно услышать, две вещи, которые можно понюхать, и одну вещь, которую можно попробовать на вкус.
Если переживания ярко отражаются в теле нехваткой воздуха, тремором, удушьем и дезориентацией, то нужно опустить лицо в ледяную воду на 30 секунд или приложить холод между шеей и затылком. Затем в течение 10 минут побегать, поотжиматься или поприседать и подышать в течение 10 минут – на пять счетов вдох, на семь счетов выдох. В конце можно заняться растяжкой или йогой.
В случае беспричинной тревоги нужно уловить мысль и проговорить вслух то, что беспокоит. По словам Донина, это позволит занять метапозицию и посмотреть на происходящее со стороны. Затем можно продолжить диалог с подсознанием, передает Pravda.Ru.
Ранее эксперты заявили, что с конца февраля россияне стали чаще обращаться к психологам с проблемами агрессии, стресса, панических атак из-за денег и переездов. При этом за последние месяцы сократилось количество обращений из-за проблем в отношениях.
"Доктор 24": тревожность
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