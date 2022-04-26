Эксперты заявили, что россияне стали чаще жаловаться на агрессию и стресс

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Эксперты заявили, что с конца февраля россияне стали чаще обращаться к психологам с проблемами агрессии, стресса, панических атак из-за денег и переездов, передает РБК.
При этом за последние месяцы сократилось количество обращений из-за проблем в отношениях.
По словам сооснователя сервиса "Ясно" Данила Антоновского, в начале марта на повышенную тревожность пожаловались 68% клиентов, это на 6% больше, чем неделей раньше. При этом с конца февраля таких обращений стало больше на 8%.
В свою очередь, психолог и сооснователь онлайн-сервиса YouTalk Анна Крымская отметила об увеличении жалоб на тревогу, страх и панику с начала марта. За решением таких проблем обратились 90% пользователей сервиса.
Ранее психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, что помочь справиться со стрессом способно общение с животным, в первую очередь с собакой. По ее словам, животному можно выговориться, кроме того, общение с ним влияет на выработку гормонов счастья.
"Доктор 24": стресс
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