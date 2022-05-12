Врач предупредила о смертельной опасности назойливой боли в челюсти

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Назойливая боль в челюсти, одышка и постоянная усталость могут быть предвестниками смертельных болезней, заявила медицинский сотрудник телеканала NBC Натали Азар, слова которой привел Today.

"Одышка и боль в груди являются двумя тревожными симптомами. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Может быть, у вас новая аллергия и астма, но вы этого не знаете", – отметила врач.

Азар подчеркнула, что постоянная одышка может сигнализировать о проблемах с легкими, сердцем, об астме, пневмонии, сгустках крови в дыхательной системе или COVID-19.

По словам врача, боль в челюсти может быть одним из симптомов инфаркта у женщин.

"Сердечные приступы, особенно у женщин, не всегда сопровождаются болью в груди. Может возникнуть боль, которая распространяется в челюсть или вниз по руке. Если появилась необъяснимая боль в левой стороне челюсти, нужно срочно обращаться за медицинской помощью", – отметила специалист.

Азар также отметила, что хроническая усталость может быть симптомом анемии, заболеваний щитовидной железы, депрессии, фибромиалгии, болезней почек, печени и легких.

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