Дом по программе реновации построят в районе Филевский Парк

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

В столичном районе Филевский Парк появится дом по программе реновации, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Он уточнил, что новостройка появится на улице Барклая.

"Застройщик – Московский фонд реновации – получил разрешение на строительство дома, который будет предназначен для переселения жителей района Филевский Парк", – приводятся слова Войстратенко на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, корпуса возведут по индивидуальному проекту. Они гармонично впишутся в сложившуюся окружающую застройку.

Здание будет состоять из двух односекционных корпусов, объединенных подземной парковкой. Отделку квартир выполнят в соответствии со стандартами программы реновации. На первых этажах разместятся входные вестибюли, колясочные, а также помещения для объектов коммерческой инфраструктуры.

Территорию возле дома благоустроят и озеленят. Там оборудуют площадки для детей и занятий спортом, высадят деревья и кустарники.

Ранее глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что с 2018 года в новостройки по программе реновации переехали свыше 3 700 жителей Бескудниковского района. 3 дома, подготовленные для переезда, находятся на Дмитровском шоссе, еще 6 – на Бескудниковском бульваре. В районе развита транспортная и социальная инфраструктура.

Новые квартиры также получили более 4 000 жителей Фили-Давыдкова. Это 1 800 семей, уточнил Гаман. Участники программы реновации получают квартиры с улучшенной отделкой и оснащением. Новостройки располагаются в том же районе, добавил он.

